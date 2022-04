Il colpo decisivo nell incontro di tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colpo decisivo nell incontro di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MATCH POINT

Significato/Curiosita : Il colpo decisivo nell incontro di tennis

Dell'evento: due milioni di telespettatori per l'intero incontro, con punta di tre milioni e mezzo per il tie-break decisivo (dati auditel). nel 2015...

Disambiguazione – se stai cercando il videogioco, vedi match point (videogioco). match point è un film del 2005 scritto e diretto da woody allen, con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con colpo; decisivo; nell; incontro; tennis; Un colpo che allarma; Tentano il colpo ; colpo rilevante che danneggia le finanze personali; La buca del golf in un colpo ; Lo scontro decisivo fra Cesare e Pompeo; decisivo ; Il secondo scrutinio decisivo tra i due candidati più votati la prima volta; decisivo ... come un punto; Si pubblicano nell e antologie; Sono lontane nell hot jazz; È fitta nell a giungla; Lo è un rumore che giunge nell a nebbia; incontro di boxe; Punto d incontro stradale; L incontro fra due strade; Luogo di incontro come un bar; Brand italiano di calzature da tennis ; Si impugna nel tennis ; Somiglia al tennis , ma si pratica contro un muro; Torneo di tennis a Londra; Cerca nelle Definizioni