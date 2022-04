Ciò che fa fare il caldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che fa fare il caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUDARE

Significato/Curiosita : Cio che fa fare il caldo

Ama il caldo, il fuoco ed odia l'acqua che è tremenda per i suoi reumatismi. gli piace bagnarsi nel lago di pece bollente, ama la lava e tutto ciò che è...

sudare ( o ) è il nome attribuito a svariati modelli di schermi o pannelli divisori tipici dell'architettura giapponese. i sudare sono i tradizionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

