Chi ne pecca, rischia di continuo indigestioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ne pecca, rischia di continuo indigestioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GOLA

Onesto, molto legato alle sue origini famigliari, con la sola pecca di essere avido di denaro: molto legato alla nonna paterna, vespasiano, divenuto princeps...

Capitale gola – solco nel quale scorre la fune nella puleggia gola – comune della croazia gola – frazione della polonia gola – tribù liberiana gola – isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con pecca; rischia; continuo; indigestioni; Cancella il pecca to originale; I sette pecca ti dipinti da Bosch; Mark, il regista del film I pecca tori di Peyton; Fu concepita senza pecca to; rischia di prendere cornate; Toccandole si rischia di saltare in aria; Lo spagnolo che rischia cornate; rischia va il rogo; Gira di continuo negli oleifici; Un borbottamento continuo ; Ama scherzare di continuo ; Sposta di continuo il braccio nel cantiere; Chi ne pecca, rischia indigestioni ;