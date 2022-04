Che prescinde dagli avvenimenti del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che prescinde dagli avvenimenti del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASTORICO

Significato/Curiosita : Che prescinde dagli avvenimenti del passato

Feltrinelli editore, milano 1958) ^ «il sentimento di nazionalità, se si prescinde da qualche anticipazione giacobina, nasce e si sviluppa solo nell'ottocento...

Visione unitaria e concreta, che originava dall'astrattezza del concetto astorico di ragione, identificato con la pura e semplice naturalità. gli illuministi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

