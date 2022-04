Il centro di elaborazione delle grandi aziende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro di elaborazione delle grandi aziende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CED

Significato/Curiosita : Il centro di elaborazione delle grandi aziende

Servizi di gestione dei dati, ovvero l'infrastruttura informatica a servizio di una o più aziende. può essere denominato servizio elaborazione dati (sed)...

Malattia genetica rara capacitance electronic disc – sistema di riproduzione video ced – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di ceduna (australia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

