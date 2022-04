È al centro della cappella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È al centro della cappella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E al centro della cappella

Trasformazione della cappella da gotica a barocca, in maniera da fare pendant con la recente cappella corsini, ma il progetto non andò in porto. risale al 1642...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in...