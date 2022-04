Un cavaliere dell Impero britannico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cavaliere dell Impero britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un cavaliere dell impero britannico

L'eccellentissimo ordine dell'impero britannico (in inglese: the most excellent order of the british empire) è un ordine cavalleresco istituito da re giorgio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sir (disambigua). sir (/s/) è un appellativo onorifico utilizzato in molti paesi anglofoni...