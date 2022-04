È causa di notti in bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È causa di notti in bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INSONNIA

Significato/Curiosita : E causa di notti in bianco

Le notti del terrore è un film del 1981, diretto da andrea bianchi. un archeologo, involontariamente, resuscita un'orda di zombi etruschi. i non morti...

È possibile distinguere tre tipi di insonnia: insonnia iniziale ovvero difficoltà a cominciare il sonno; insonnia intermittente o centrale o lacunare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con causa; notti; bianco; L alcool che causa l ubriachezza; Possono causa re screzi; causa persistenti dolori; Onda anomala causa ta da un terremoto sottomarino; Farmaci che aiutano a non passare notti in bianco; Lo sono le notti fonde; Cantano nelle notti d estate; È stellato nelle notti serene; Un fiore bianco profumatissimo; Undici bianco azzurro in B; L amatriciana in bianco ; Sciroppo bianco molto dolce al sapore di mandorla; Cerca nelle Definizioni