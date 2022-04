Un caso per il quale bisogna star pronti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un caso per il quale bisogna star pronti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EVENIENZA

Significato/Curiosita : Un caso per il quale bisogna star pronti

I festeggiamenti per la star wars celebration iii. il direttore-supervisore del progetto è dave filoni, mentre i produttori sono il creatore della serie...

Il termine sintomo (dal greco sµptµa, symptoma, 'evenienza', 'circostanza', a sua volta derivato da sµppt, sympipto, 'cado con', 'cado assieme')... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

