Carnose come le pesche - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : POLPOSE

Significato/Curiosita : Carnose come le pesche

Saranno a polpa bianca. le pèsche (pronuncia al singolare /'pska/, da pèssica, variante del lat. classico persica(m)) sono drupe carnose, succose e zuccherine...

Esternamente, l'anulus fibrosus che circonda al suo interno il nucleo polposo. quest'ultimo è costituito da una massa gelatinosa sferoidale, di colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

