La carica di Erode Antipa - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : TETRARCATO

Significato/Curiosita : La carica di erode antipa

erode antipa (herodes antipatros; 20 a.c. – dopo il 39) era figlio di erode il grande e della sua quarta moglie, la samaritana maltace. fu tetrarca della...

Vangelo di luca assieme all'iturea (3,1). la traconitide era parte del tetrarcato di erode filippo. anche flavio giuseppe fornisce notizie analoghe. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con carica; erode; antipa; Più si spende, più si ricarica ; Che non è più in carica ; Il cellulare che si ricarica ; La durata in carica dei deputati; Lo fece decapitare erode ; erode regnò su di essa; Principessa biblica moglie di erode Antipa; L'erode che fece uccidere Giovanni il Battista; Frutto che si abbina al prosciutto negli antipa sti; Lo crea intorno a sé l antipa tico; L antipa sto che si ricava dallo storione; Il Savoia che fu antipa pa;