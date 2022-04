Le cambiano gli uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cambiano gli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIUME

Svezzamento dei nidiacei, gli adulti cambiano completamente abitudini alimentari e si cibano quasi esclusivamente di altri uccelli, in particolare dei piccoli...

Disambiguazione – "piume" rimanda qui. se stai cercando il singolo di leo gassmann, vedi piume (leo gassmann). il piumaggio o anche meno comunemente piura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

cambiano; uccelli; cambiano festa in ressa; cambiano i tori in storni; cambiano aiole in ville; cambiano l ardore in errore; uccelli notturni o donne vanitose; Un uccelli no canterino; uccelli dalle zampe sottili; L uccelli no di un orologio;