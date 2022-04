La Bruni moglie di Sarkozy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Bruni moglie di Sarkozy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARLA

Significato/Curiosita : La bruni moglie di sarkozy

Carla bruni, all'anagrafe carla gilberta bruni tedeschi, anche conosciuta come carla bruni-sarkozy, in seguito al matrimonio con nicolas sarkozy (torino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carla (disambigua). carla è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: carola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

