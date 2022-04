Lo si beve come digestivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si beve come digestivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMARO

Significato/Curiosita : Lo si beve come digestivo

Zone e città limitrofe. è forte e dolce, e solitamente si beve come digestivo dopo i pasti o come un energetico pomeridiano. la correzione è una miscela...

L'amaro montenegro è un amaro italiano prodotto per la prima volta nel 1885. la sua produzione avviene nello stabilimento di zola predosa, in provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

