È bene mantenerli saldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bene mantenerli saldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NERVI

Significato/Curiosita : E bene mantenerli saldi

Concentrazione del massimo sforzo iniziale - terrestre, aereo e marittimo - per mantenerli sotto il controllo repubblicano. di lì, infatti, vennero prima...

I nervi cranici o nervi encefalici sono un gruppo di fasci nervosi che originano direttamente dall'encefalo, più precisamente dal tronco encefalico. fanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con bene; mantenerli; saldi; Per sostenerli bisogna prepararsi bene ; bene ! a New York; Deterioramento che colpisce un bene ; Fidarsi è bene , non fidarsi è __; Così sono i prezzi dei saldi ; Attrae l acquirente dei saldi ; Si effettuano nei saldi ; saldi , ben piantati; Cerca nelle Definizioni