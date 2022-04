Assottigliata in punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assottigliata in punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACUTA

Tartufo e le labbra sono grigi. coda: è spessa alla base, snella e assottigliata alla punta. zampe: sono lunghe e sottili con piedi piccoli e arrotondati....

La pancreatite acuta è una flogosi acuta del pancreas, si manifesta rapidamente e al contrario della pancreatite cronica, salvo esiti di lesioni necrotiche...

