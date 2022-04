Si arma senza armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si arma senza armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEMENTO

Situazioni belliche. il termine differisce da arma nucleare strategica che invece ha una funzione deterrente. le armi nucleari tattiche sono generalmente costituite...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cemento (disambigua). il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

L arma tura del palombaro; Un arma anticarro; Un falso... farma co; arma da fuoco che si può usare con una sola mano; Sono argute senza arte; Non c è due senza questo; Cast senza pari; Allevamento di piante in assenza di irrigazione; Cessano con l armi stizio; Gioco da tavolo con stanze e armi del delitto; Caratterizza le armi da fuoco che possono sparare più colpi di seguito; armi primitive;