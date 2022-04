Aperto... detto in inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aperto... detto in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Aperto... detto in inglese

L'inglese (in inglese: english, /'gl/) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto...

open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: open – album dei gotthard del 1999 open – album dei cowboy junkies del 2001 open – album di shaznay... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con aperto; detto; inglese; Vasto teatro all aperto ; Situato all aperto ; Fuoco acceso all aperto ; Un attività con le reti in mare aperto ; detto : mezzo gaudio; È addetto alla guardia in carcere; È detto il primo cittadino; Comune pugliese detto Città Bianca; Il ferro inglese ; Greene, scrittore inglese ; Città natale dell artista inglese Banksy; La contea inglese con Canterbury; Cerca nelle Definizioni