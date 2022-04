L antico nome della Palestina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antico nome della Palestina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANAAN

Significato/Curiosita : L antico nome della palestina

Coordinate: 32°00'n 35°15'e / 32°n 35.25°e32; 35.25 la palestina, ufficialmente stato di palestina (in arabo , traslitterabile come dawlat filasin)...

(disambigua). cananea (o canaan) (ebraico classico: , [knaan], ebraico moderno: knaan; greco alessandrino: aa, da cui latino: canaan; aramaico: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

