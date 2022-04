Anna, attrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anna, attrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALIENA

Significato/Curiosita : Anna, attrice

Tatuata. quest'ultimo le valse nel 1956 un oscar alla miglior attrice protagonista (la prima attrice non di lingua inglese a ricevere il premio). ha inoltre...

Anna galiena (roma, 22 dicembre 1954) è un'attrice italiana. anna galiena nasce a roma nel 1954, sebbene alcune fonti minoritarie riportino come anno di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

