Animali che si cibano di formiche e moscerini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali che si cibano di formiche e moscerini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INSETTIVORI

Significato/Curiosita : Animali che si cibano di formiche e moscerini

insettivoro – termine generico che si riferisce a tutti gli animali che si nutrono di insetti insectivora – ordine di mammiferi (taxon desueto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con animali; cibano; formiche; moscerini; Il lungo sonno di certi animali ; animali spesso confusi con le piovre; animali ... ridens; Studia le analogie tra le diverse specie animali ; Verbo degli uccelli che si cibano ; Animali che si cibano esclusivamente di vegetali; Sono simili alle formiche ; Le formiche più attive; Mutò le formiche in uomini; Il leggendario re d Egina che mutò le formiche in uomini; Il genere tassonomico dei moscerini della frutta; Un nugolo di moscerini in volo; Nugolo di moscerini in volo; Cerca nelle Definizioni