L Angiolini dello spettacolo - Cruciverba

Una carriera nel mondo dello spettacolo. la angiolini esordisce in tv poco più che bambina, come figurante in due edizioni dello show di rai 1 fantastico...

ambra angiolini (roma, 22 aprile 1977) è un'attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana. dopo aver esordito appena quindicenne...