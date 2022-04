Andava a caccia con un rapace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andava a caccia con un rapace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FALCONIERE

Significato/Curiosita : Andava a caccia con un rapace

Appassionato di caccia che praticava nei boschi del vulture in basilicata e nella calabria centrale. fu sfegatato fautore della caccia con il rapace al punto...

Fu tra i primi ad istituire la figura ufficiale del "falconiere reale": il primo gran falconiere di francia, attivo alla corte di luigi ix (regno 1226-1270)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

