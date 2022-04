Ammasso di detriti rocciosi trasportati dai ghiacciai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammasso di detriti rocciosi trasportati dai ghiacciai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : MORENA

Significato/Curiosita : Ammasso di detriti rocciosi trasportati dai ghiacciai

Sono costituiti dalla litificazione, che trasforma i sedimenti in un ammasso roccioso compatto e coerente, formandosi così la dura roccia sedimentaria così...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi morena (disambigua). la morena è una particolare forma di accumulo di sedimenti, costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

