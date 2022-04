Un allevamento di piante o di pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un allevamento di piante o di pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIVAIO

Significato/Curiosita : Un allevamento di piante o di pesci

L'acquacoltura, o acquicoltura, è l'allevamento di organismi acquatici, principalmente pesci, crostacei e molluschi, ma anche la produzione di alghe, in ambienti...

vivaio – azienda specializzata nella produzione commerciale di piante. vivaio – impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Foto 4 Una gita a 4700 vi sono presenti 480 diverse piante aromatiche Ravenna; Fanno piante di pane; Danno origine alle piante ; Allevamento di piante in assenza di irrigazione; pesci detti anche palamite; pesci come sogliole e rombi; Vaso sferico in vetro trasparente per pesci ; Studiano i pesci ;