Aiuta il commissario Basettoni nelle indagini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta il commissario Basettoni nelle indagini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOPOLINO

Significato/Curiosita : Aiuta il commissario basettoni nelle indagini

Interpretato da topolino; il personaggio dell'assistente groucho è interpretato da pippo, quello dell'ispettore bloch dal commissario basettoni, quello dell'agente...

Vedi topolino (disambigua). disambiguazione – "mickey mouse" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mickey mouse (disambigua). topolino, conosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

