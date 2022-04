Affusolata come il nocciolo del dattero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affusolata come il nocciolo del dattero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISLUNGA

Significato/Curiosita : Affusolata come il nocciolo del dattero

Guai (roughing it), nel quale l'animale è descritto come «uno scheletro bislungo e allampanato, dall'aria afflitta e assai cagionevole [...] una vivente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

