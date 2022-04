Un additivo dei dentifrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un additivo dei dentifrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLUORO

Significato/Curiosita : Un additivo dei dentifrici

esaltatore del colore e come agente lievitante. è usato come additivo nel dentifricio per la sua capacità di rimuovere magnesio e calcio dalla saliva...

Agente fondente (dalla parola latina fluere). i sali di fluoro si chiamano fluoruri. il fluoro, a causa della sua elevata reattività, non si trova libero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

