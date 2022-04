L ACI tiene quello automobilistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ACI tiene quello automobilistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REGISTRO

Significato/Curiosita : L aci tiene quello automobilistico

Centro principale della terra d'aci, comprendente, oltre ad acireale, i comuni di aci catena, aci sant'antonio, aci castello, aci bonaccorsi, valverde e parte...

registro automobilistico), immateriali (es. libro d'oro della nobiltà italiana) o ibridi (es. cabreo, platea) registro – comune brasiliano registro –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con tiene; quello; automobilistico; Le mantiene chi è di parola; tiene il cuore in tumulto; Si ottiene sommando varie cifre; Non lo trattiene chi ha il raffreddore; quello delle Sabine fu ordito da Romolo; quello dei Castelli Romani con la festa dell Infiorata; Si esegue quello per fiati di Stravinskij; quello della Patria si trova a Roma; Capitale di uno Stato degli Usa con un noto circuito automobilistico ; Un campionato automobilistico conosciuto anche come Formula Indy; È sede di un noto circuito automobilistico ; Pubblico Registro automobilistico ; Cerca nelle Definizioni