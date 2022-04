Abbondante quantità di carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbondante quantità di carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RISMA

Significato/Curiosita : Abbondante quantita di carta

Di carta, pasta di legno e di prodotti della carta; una quantità considerevole di pasta di legno e di carta da giornale viene prodotta anche da finlandia...

risma è un nome collettivo che indica una quantità pari a 500 fogli di carta. teoricamente quindi anche 2 pacchi da 250 fogli o 4 pacchi da 125 fogli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con abbondante; quantità; carta; Contrario di abbondante ; Non è abbondante e nemmeno eccellente; Si dice di guadagno... abbondante ; Un composto organico abbondante nel rosso d uovo; quantità di merce in deposito; Studioso delle quantità delle popolazioni; Grande quantità ; Trasporta enormi quantità di denaro; In un gioco con carta e sasso; Gelone di Siracusa vi batté i carta ginesi; Così è detta la carta d alluminio usata in cucina; Le guerre di Roma contro i carta ginesi; Cerca nelle Definizioni