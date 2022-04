Si abbarbica sott acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbarbica sott acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALGA

Significato/Curiosita : Si abbarbica sott acqua

Lievitazione e lavorazione. inoltre vi è la presenza di prodotti conservati sott'olio (pomodori e melanzane), sottaceto e fichi secchi imbottiti (i crucetti)...

Informazioni su alga (en) alga, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en, fr) alga, su enciclopedia canadese. (en) alga, su fossilworks... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

S abbarbica sotto terra; Si abbarbica no al terreno; Si abbarbica ai muri; Si abbarbica sotto terra; sott o la Turchia; La vestibilità sott ile nelle taglie inglesi; Lavora sott o terra per estrarre carbone; Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sott ile; Si riempiono d acqua alle cinque; Piccoli corsi d acqua ; L impianto dell acqua ; Convoglia l acqua piovana dal tetto ai pluviali;