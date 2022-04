Vive in alta montagna e somiglia alla capra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive in alta montagna e somiglia alla capra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMOSCIO

Significato/Curiosita : Vive in alta montagna e somiglia alla capra

Toscano, e la terza più grande d'italia (223 km²). l'elba, assieme alle altre isole dell'arcipelago (pianosa, capraia, gorgona, montecristo, giglio e giannutri)...

Comprende le due specie di camoscio (la femmina è detta camozza) esistenti: rupicapra rupicapra (linnaeus, 1758), il camoscio alpino rupicapra pyrenaica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con vive; alta; montagna; somiglia; alla; capra; Lo è l animale che vive in casa; Luogo in cui vive una determinata specie animale; Una pianta che vive in acqua; Piccolo essere vive nte; La più alta vincita alla roulette; Loggia coperta nella parte alta di un edificio; Nato a Calta nissetta; Fiume asiatico che nasce nell alta j; Ogni montagna ha la sua; Una capanna in alta montagna ; Tracciato di montagna che si percorre a piedi; Thomas che scrisse La montagna incantata; somiglia al tennis, ma si pratica contro un muro; L insetto che somiglia a un bastoncino; Città tedesca che somiglia a una frase romanesca; Assomiglia a un piccolo coniglio; alla fine piace; La più alta vincita alla roulette; Assomniglia alla foca; La Rita che balla va sul mattone; Si salvano.... con la capra ; Mammifero asiatico simile a una capra ; La capra pall tra i personaggi dei Simpson; Sotto la __ la capra crepa; Cerca nelle Definizioni