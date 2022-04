Viene usata per la pesca subacquea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene usata per la pesca subacquea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIOCINA

Significato/Curiosita : Viene usata per la pesca subacquea

la pesca subacquea in apnea, da non confondere con la caccia subacquea, è un'attività di pesca praticata con la tecnica dell'immersione senza l'ausilio...

Arpone. l'arpóne (impropriamente arpione, meno corretto ma più comune) o fiocina, è uno strumento da caccia che consiste in una lunga lancia utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

