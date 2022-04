Viene suonata con otto dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene suonata con otto dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARPA

Significato/Curiosita : Viene suonata con otto dita

Pulito e vengono suonate con il plettro, con le dita (fingerstyle), o anche con dita e plettro contemporaneamente. esistono versioni con spalla mancante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arpa (disambigua). l'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arpa (disambigua). l'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale...