Un veloce mezzo di trasporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veloce mezzo di trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREO

Significato/Curiosita : Un veloce mezzo di trasporto

un mezzo di trasporto è un dispositivo utilizzato per il trasporto di persone, animali o oggetti; può essere guidato o comandato a distanza (ad esempio...

Cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un aeromobile dotato di ali rigide, piane e solitamente fisse che, sospinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con veloce; mezzo; trasporto; veloce mezzo di trasporto con motore a reazione; Come un ritmo piuttosto veloce ; Un piatto veloce da preparare; veloce , sollecito; Lo si vede mezzo pieno o mezzo vuoto; Un mezzo a propulsione nucleare; Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione; Orribile... in mezzo ; Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione; Un mezzo di trasporto da grandi città; Case per il trasporto dei polli; Era addetto al trasporto bagagli in stazione;