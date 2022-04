Vasto teatro all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasto teatro all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARENA

Significato/Curiosita : Vasto teatro all aperto

Sacra. il teatro principale di vasto è il teatro "gabriele rossetti", situato al limite del centro storico, nella zona di porta nuova. il teatro fu edificato...

Vario. arena, spazio centrale dell'anfiteatro arena, luogo dove si svolgono i combattimenti con i tori monumenti, teatri ed edifici storici arena gianni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con vasto; teatro; aperto; Tende a depositarsi in lavatrici e lavasto viglie; Ha un vasto delta; Il vasto parco di Vienna; Il vasto parco di Vienna con la ruota gigante; Furono teatro dello storico sacrificio di Leonida; L Anfiteatro Flavio di Roma; Un teatro di Milano; Celebre anfiteatro della città di Romeo e Giulietta; Situato all aperto ; Fuoco acceso all aperto ; Un attività con le reti in mare aperto ; Tipo di cinema all aperto ; Cerca nelle Definizioni