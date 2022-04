Si usa prima di mangiare gli spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa prima di mangiare gli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCOLAPASTA

Significato/Curiosita : Si usa prima di mangiare gli spaghetti

Italia combinando gli ingredienti a loro più familiari che riuscivano a reperire, e cioè uova, pancetta e spaghetti, preparandosi da mangiare, abbiano dato...

