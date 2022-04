Lo è un uovo bollito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un uovo bollito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SODO

Significato/Curiosita : Lo e un uovo bollito

Montato e zucchero; balut: piatto tipico del sud-est asiatico, consistente in un uovo già fecondato e bollito poco prima della schiusa; uovo centenario:...

L'uovo sodo è una preparazione culinaria dell'uovo che consente di consumarne tuorlo e albume in forma solida. la preparazione di un uovo sodo consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con uovo; bollito; Rimettono a nuovo gli abiti; La pasta con guanciale e uovo sbattuto; Non nuovo ; Il verso della gallina che ha fatto l uovo ; Il verde di una salsa per il pesce bollito ; Un filo... che si mangia bollito ; Metodo di lavorazione del riso in parte bollito ; La salsa che si serve con il pesce bollito ;