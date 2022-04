Uno sport come il parapendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport come il parapendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTREMO

Significato/Curiosita : Uno sport come il parapendio

il parapendio non cesserà più di evolversi, tanto come materiali utilizzati che come tecniche di costruzione, divenendo uno sport a sé stante. il primo...

il parapendio non cesserà più di evolversi, tanto come materiali utilizzati che come tecniche di costruzione, divenendo uno sport a sé stante. il primo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi estremo oriente (disambigua). con la locuzione estremo oriente si definisce quell'area dell'asia che comprende...

