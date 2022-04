Una pentola di terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pentola di terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLLA

Significato/Curiosita : Una pentola di terracotta

Citazioni sulla pentola wikizionario contiene il lemma di dizionario «pentola» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla pentola pentola, su treccani...

olla – contenitore di terracotta usato dagli antichi romani ma anche in epoca preistorica. olla – genere delle coccinellinae olla – città della parrocchia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

