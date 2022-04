Una caratteristica di certi maglioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una caratteristica di certi maglioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LANOSITÀ

Significato/Curiosita : Una caratteristica di certi maglioni

Era una signora di dicomano. secondo la lelmi, il soggetto in questione appariva non del tutto normale quando parlava e aveva la caratteristica di scrutare...

Presenti da ottobre ad aprile, sono lanceolate e lunghe 1 cm, rivestite di lanosità bianca. cadono quando la pianta si prepara a fiorire. i fiori sono gialli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con caratteristica; certi; maglioni; Una caratteristica del panorama sardo; caratteristica positiva di una personalità; La caratteristica di arrecare danno alla salute; È la tradizionale caratteristica della volpe; Il lungo sonno di certi animali; Riduce in briciole certi alimenti; certi fatti la destano; È tacito in certi contratti; Fabbriche di maglioni ; Casa di moda italiana famosa per i suoi maglioni ; Nei pullover e nei maglioni ; In mezzo ai maglioni ; Cerca nelle Definizioni