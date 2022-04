Uccise i suoi settanta fratelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccise i suoi settanta fratelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABIMELEC

Significato/Curiosita : Uccise i suoi settanta fratelli

Abimelech o abimelek (dall'ebraico "mio padre è re") è il nome di alcuni personaggi della bibbia: abimelech – re di gerar abimelech – re di sichem abimelech... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

