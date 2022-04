__ da Todi, poeta del Duecento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ da Todi, poeta del Duecento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : JACOPONE

Significato/Curiosita : __ da todi, poeta del duecento

Jacopone da todi e conosciuto come iacopone da todi (todi, tra il 1230 e il 1236 circa – collazzone, 25 dicembre 1306), è stato un religioso e poeta italiano...

Epistola (o "trattato", come la definisce lo stesso jacopone) che il poeta indirizzò al pontefice: jacopone fu liberato solo nel 1303, dal nuovo papa benedetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

