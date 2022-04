Tipico prodotto emiliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipico prodotto emiliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PROSCIUTTO DI PARMA

Significato/Curiosita : Tipico prodotto emiliano

Fritto (in emiliano centrale: gnocc frett, gnocc, gnoch frétt, gnoc frètt oppure ‘l gnoc; gnoc fritt nel dialetto della bassa emiliana) è un prodotto agroalimentare...

Il prosciutto di parma è un salume tipico della provincia di parma; più precisamente la zona di produzione è posta 5 km a sud della via emilia, fino ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con tipico; prodotto; emiliano; Zucchine alla __, contorno tipico napoletano; tipico strumento a pizzico della jazz band; Albero affine alla papaya tipico dell America meridionale; Atipico in modo eccessivo; Fabbrica in cui si ottiene un prodotto finito; Corrisponde alla radice ennesima del prodotto di n numeri dati; prodotto a partire da una materia prima; Un prodotto di tosatura; Undici emiliano in Serie C; Lo scrittore emiliano de I malcontenti; Una vetta dell Appennino Tosco-emiliano ; Tipico sugo emiliano : ragù alla __;