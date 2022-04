Un tipico bosco di abeti rossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipico bosco di abeti rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PECCETA

Significato/Curiosita : Un tipico bosco di abeti rossi

di abeti rossi degli appalachi meridionali (in inglese southern appalachian spruce-fir forest) è un'ecoregione del bioma delle foreste temperate di conifere...

Disambiguazione – "pecci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pecci (disambigua). pìcea mill. è un genere di circa 40 specie di conifere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

