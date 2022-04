La teme chi recita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La teme chi recita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAPERA

Vuole che non ci siano più dubbi sulle sue doti di autore di malefici: chi li teme dovrà pagare una piccola somma per evitarli e perché questo non appaia...

papera, femminile di papero papera, sinonimo di gaffe nonna papera papera di gomma

Altre definizioni con teme; recita; Non lo valuta il teme rario; Lo teme l atleta; Non teme grossi pesi; Si sente per ciò che si teme ; Preghiera in cui si recita no 50 Ave Maria; recita sul palco o davanti alla macchina da presa; recita sul palco o sul set; recita zione o lettura solenne di un testo; Cerca nelle Definizioni