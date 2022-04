La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomandati nello spazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomandati nello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MISSILISTICA

Significato/Curiosita : La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomandati nello spazio

Pesanti e ingombranti proiettili da 120 mm. l'inserimento di un differente tipo di munizionamento avviene automaticamente e, ovviamente, il puntatore e il...

Linea. la concezione di fregata missilistica si è evoluta in navi sempre più grandi, ma le attuali fregate missilistiche di punta, come le orizzonte, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

