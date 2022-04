Tale è il concilio al quale prendono parte tutti i vescovi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è il concilio al quale prendono parte tutti i vescovi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECUMENICO

Significato/Curiosita : Tale e il concilio al quale prendono parte tutti i vescovi

Affidando a un sinodo di vescovi l'incarico di dirimere la questione. così costantino convocò nel 325 un concilio a nicea, il primo concilio ecumenico generale...

Un concilio ecumenico, chiamato anche concilio generale e in greco µ sd, sinodo ecumenico, è un sinodo (riunione solenne) di tutti i vescovi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

