Sorge per decreto statale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorge per decreto statale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENTE

Significato/Curiosita : Sorge per decreto statale

Sperimentale statale a statuto speciale (itsos) "marie curie"; l'istituto professionale statale ipsia "ettore majorana". cernusco sul naviglio sorge ad est...

L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

