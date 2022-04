Se sono tre lasciano la frase in sospeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono tre lasciano la frase in sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNTINI

I punti (o puntini, o puntolini) di sospensione o (nel parlato) tre puntini sono un segno di punteggiatura, costituito graficamente da un gruppo di tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con sono; lasciano; frase; sospeso; Lo sono quei casi che non hanno ancora un colpevole; sono pregiate quelle di Sèvres e di Capodimonte; Nel credo islamico sono cinque; sono pupazzi fatti di cenci; Si lasciano in eredità; La lasciano gli aerei; lasciano insieme l altare; lasciano una traccia bavosa; Una frase concettosa; Città tedesca che somiglia a una frase romanesca; Terminava i suoi discorsi con la frase Delenda Carthago; frase fatta, luogo comune; Se non si salda, resta in sospeso ; Tiene l animo in sospeso ; Tiene il cuore sospeso ; Se non si salda. resta in sospeso ; Cerca nelle Definizioni